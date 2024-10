Meteo Quartu Sant’Elena, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Quartu Sant’Elena si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,7°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 14,2 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 65%, con un’umidità che si attesterà attorno al 76%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e mantenendo temperature simili fino alle 05:00.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo diventerà coperto. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 22,2°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole che caratterizzerà le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4,2 km/h e i 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C e 22,7°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 48%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 89%, e l’umidità si attesterà al 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata di sabato con temperature miti e una predominanza di nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un po’ prima di vedere cieli completamente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° Assenti 10.3 NNO max 11.8 Maestrale 76 % 1017 hPa 4 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 9.7 NNO max 11 Maestrale 76 % 1017 hPa 7 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° Assenti 4.2 NNE max 6 Grecale 59 % 1017 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.1° Assenti 6.5 S max 6.6 Ostro 47 % 1018 hPa 13 poche nuvole +22.7° perc. +22.3° Assenti 9.6 S max 8 Ostro 48 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 12.7 SSE max 14.2 Scirocco 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 7.3 ESE max 10.1 Scirocco 75 % 1019 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 5.4 E max 6.9 Levante 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:44

