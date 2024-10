Meteo Ragusa, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 26°C durante le ore centrali della giornata, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 20 km/h nel pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto alta, specialmente nelle ore serali, con valori che toccheranno il 95%.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale di 99%. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 42%.

Durante la mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C entro le ore 08:00. Il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno anche delle nubi sparse a partire dalle 09:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 12 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, attestandosi attorno al 39%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 26°C intorno alle 10:00 e si manterranno attorno ai 25°C fino alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si aggireranno tra l’89% e il 96%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 20 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo si presenterà ancora coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa a partire dalle 20:00, quando si passerà a nubi sparse. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8 km/h, mentre l’umidità salirà fino a toccare il 95%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una costante presenza di nuvole. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di considerare l’uso di abbigliamento adeguato per le escursioni all’aperto. Domani, si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore cambiamento verso condizioni più soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.5° perc. +18.6° Assenti 4.6 NO max 5.5 Maestrale 40 % 1012 hPa 4 cielo coperto +19.6° perc. +18.7° Assenti 3.3 ONO max 4.3 Maestrale 38 % 1011 hPa 7 cielo coperto +23° perc. +22.3° Assenti 5.4 OSO max 7.8 Libeccio 36 % 1011 hPa 10 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 16 OSO max 22.6 Libeccio 40 % 1011 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° Assenti 20.4 OSO max 25.7 Libeccio 52 % 1010 hPa 16 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 11.1 O max 15.9 Ponente 71 % 1009 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +19.4° Assenti 8.9 ONO max 12.6 Maestrale 93 % 1010 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° Assenti 7.6 ONO max 9.3 Maestrale 88 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:27

