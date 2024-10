Meteo Ragusa, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,4 km/h.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno attorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una percentuale di nuvole che varierà dall’85% al 92%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,4°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà coperto, con una leggera brezza proveniente da est-sud-est.

In sintesi, le previsioni del tempo per Giovedì 17 Ottobre a Ragusa evidenziano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate e senza precipitazioni significative.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteo rimarranno simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 23°C. La copertura nuvolosa potrebbe persistere, ma non si prevedono eventi di pioggia. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Ragusa in un contesto meteorologico favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 4.9 E max 5.3 Levante 76 % 1020 hPa 5 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 5.4 E max 5.8 Levante 74 % 1021 hPa 8 cielo coperto +21° perc. +20.6° Assenti 7.1 SE max 8.7 Scirocco 55 % 1022 hPa 11 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° Assenti 11.1 SSE max 9.4 Scirocco 49 % 1021 hPa 14 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 12 SSE max 11.2 Scirocco 53 % 1019 hPa 17 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 5.7 ESE max 8 Scirocco 77 % 1020 hPa 20 cielo coperto +17° perc. +17° Assenti 5.5 ESE max 6.7 Scirocco 84 % 1021 hPa 23 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 4.8 ESE max 5.5 Scirocco 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:18

