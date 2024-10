Meteo Ragusa, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Ragusa indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 26°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 38,7 km/h. Verso la sera, si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che interesseranno la città.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La mattina si presenterà serena, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21,6°C alle ore 07:00. Il vento sarà leggero, proveniente da sud, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e i 11,3 km/h. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un piacevole riscaldamento.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto già dalle ore 13:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 26,1°C intorno alle 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 24°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, rendendo l’aria più fresca e ventilata.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 21:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’87%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli di circa 0,7 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.2° perc. +18.5° prob. 11 % 4.9 SO max 6 Libeccio 92 % 1011 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +18.2° prob. 4 % 6.4 S max 7.5 Ostro 91 % 1010 hPa 7 cielo sereno +21.6° perc. +21.7° prob. 12 % 11.3 S max 20.3 Ostro 74 % 1011 hPa 10 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° prob. 13 % 21.6 S max 30.6 Ostro 57 % 1010 hPa 13 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° Assenti 25.1 S max 37.4 Ostro 57 % 1008 hPa 16 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° Assenti 17.7 S max 35.2 Ostro 72 % 1007 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.8° prob. 7 % 7.7 SSO max 17.7 Libeccio 87 % 1009 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +21.6° prob. 40 % 4.7 ESE max 6 Scirocco 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.