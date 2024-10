Meteo Ragusa, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 23°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità si presenterà su livelli moderati, contribuendo a un clima complessivamente piacevole.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà del 37%, con venti leggeri da est-nord-est a una velocità di circa 1,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,8°C entro le 08:00 e i 23,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori inferiori al 3%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 14,2 km/h da sud-ovest alle 12:00.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,7°C alle 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-ovest a una velocità di circa 10,8 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 15,1°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 10%, e i venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità a partire da Domenica, con possibilità di leggere precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa giornata di Sabato per attività all’aperto, mentre si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.6° perc. +15.4° Assenti 1.7 NNE max 3.5 Grecale 84 % 1015 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 3.7 NE max 4.1 Grecale 76 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 4.3 ENE max 3.8 Grecale 63 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.5° perc. +21.9° Assenti 5.1 SSO max 5 Libeccio 41 % 1017 hPa 13 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 15.2 SO max 11.4 Libeccio 48 % 1016 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 9.8 SO max 9.8 Libeccio 64 % 1017 hPa 19 poche nuvole +16.2° perc. +16° Assenti 1.3 ONO max 2.7 Maestrale 82 % 1019 hPa 22 cielo sereno +15.3° perc. +15.1° Assenti 2.4 N max 3.2 Tramontana 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:24

