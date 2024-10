Meteo Ravenna, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 24 Ottobre a Ravenna si presenteranno caratterizzate da un’instabilità atmosferica che porterà piogge leggere per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa totale, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di circa 19°C nel corso della mattina. La presenza di umidità elevata, che si attesterà intorno al 95%, contribuirà a rendere l’aria piuttosto pesante.

Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 17°C. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, accompagnata da un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno tra i 16,8°C e i 19,4°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. I venti, sebbene leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità, raggiungendo i 10 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, e i venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 16 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una diminuzione graduale dell’intensità. La copertura nuvolosa rimarrà fitta, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 93%. I venti, sempre da est, si presenteranno con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna indicano un Giovedì caratterizzato da piogge leggere e temperature miti, con un’alta umidità che renderà l’atmosfera piuttosto pesante. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita e un abbassamento dell’umidità, ma per ora, gli amanti del sole dovranno pazientare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 1 mm 5 E max 8.3 Levante 95 % 1027 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.44 mm 4.5 NNO max 8.5 Maestrale 96 % 1026 hPa 6 pioggia leggera +16.8° perc. +17° 0.34 mm 2.2 NO max 10.2 Maestrale 96 % 1026 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 42 % 0.2 NE max 9.1 Grecale 88 % 1027 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 57 % 10.9 ENE max 7.7 Grecale 81 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.29 mm 13.2 E max 16.5 Levante 89 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.23 mm 9.2 E max 12.7 Levante 93 % 1026 hPa 21 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.42 mm 7.8 E max 11.3 Levante 93 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:07

