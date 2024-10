Meteo Ravenna, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 16,4°C. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo una certa stabilità termica e una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8,9 km/h e i 10,1 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, contribuendo a una sensazione di calore percepita leggermente superiore rispetto ai valori reali.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,5°C alle 15:00, con un calo previsto verso la sera. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, passando a 4 km/h, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 68%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C alle 23:00. Il cielo rimarrà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno all’84%, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di piogge nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche variabili e di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° Assenti 9.2 O max 11.9 Ponente 89 % 1026 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 9 O max 11.7 Ponente 89 % 1025 hPa 7 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 8.9 O max 11.6 Ponente 87 % 1026 hPa 10 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 8 ONO max 8.3 Maestrale 71 % 1026 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° Assenti 7.2 NNO max 7.1 Maestrale 64 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 2.8 N max 3.6 Tramontana 72 % 1024 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 4.4 NNO max 4.9 Maestrale 77 % 1025 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 6.9 O max 7.4 Ponente 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.