Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della temperatura durante le ore centrali della giornata. La presenza di nubi sparse nelle prime ore del giorno non influenzerà significativamente il clima, che si manterrà gradevole e asciutto. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 23°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti, provenienti principalmente da Nord, si presenteranno con intensità moderata, contribuendo a un clima fresco e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 70%, ma non ci saranno precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 23°C intorno alle 10:00. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 30%. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una brezza leggera che renderà l’aria fresca e gradevole. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo un clima più secco.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,9°C alle 13:00, con cieli sereni e una copertura nuvolosa ridotta a 1%. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,9 km/h. Questo renderà il pomeriggio particolarmente piacevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto. L’umidità si manterrà attorno al 50%, contribuendo a un clima confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Reggio Calabria si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 20-23°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città e del suo splendido lungomare.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 11.2 N max 15.4 Tramontana 71 % 1020 hPa 3 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 11.3 N max 15.6 Tramontana 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 10.3 N max 14.8 Tramontana 68 % 1019 hPa 9 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 9.2 NNO max 11.9 Maestrale 51 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 13.8 NNO max 17.4 Maestrale 51 % 1019 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 16 NNO max 19.6 Maestrale 55 % 1018 hPa 18 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 15.3 N max 21.5 Tramontana 70 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 13.6 N max 18.5 Tramontana 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:18

