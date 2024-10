Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Lunedì 28 Ottobre si presenteranno con un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata caratterizzato da cielo coperto, che si schiarirà nel pomeriggio, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 59%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 21,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 98%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra i 6 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 20,8°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 29%, favorendo momenti di sole. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 10%, e il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata particolarmente tranquilla. L’umidità rimarrà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un Lunedì caratterizzato da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà favorevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 7.4 S max 12.8 Ostro 79 % 1024 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 6.3 SSE max 10.9 Scirocco 80 % 1024 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 7 S max 10.3 Ostro 74 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 8.3 SSO max 8.4 Libeccio 66 % 1025 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° Assenti 8.6 SSO max 9.1 Libeccio 67 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 7.5 S max 9.5 Ostro 75 % 1023 hPa 19 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 4.1 S max 6 Ostro 77 % 1023 hPa 22 cielo sereno +18.2° perc. +18.2° Assenti 3.3 S max 5.7 Ostro 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.