Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +18,8°C e i +21,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 18,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +19°C. La temperatura percepita sarà simile, e il vento soffierà da sud-sud est a una velocità di circa 9,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +19,2°C a +21,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, si confermeranno le stesse condizioni meteo, con temperature che si manterranno attorno ai 20,6°C. Il vento continuerà a soffiare da sud, con una velocità che si stabilizzerà intorno ai 12,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +18,8°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si attesterà attorno al 68%. Anche in questo frangente, il vento manterrà una velocità moderata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità e vento continueranno a influenzare il comfort termico, rendendo le serate fresche. È consigliabile tenere in considerazione queste variabili per pianificare attività all’aperto nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 9.3 SSE max 13.5 Scirocco 81 % 1024 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +19.1° Assenti 9.3 S max 13.8 Ostro 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 9.8 SSE max 15 Scirocco 77 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 13.4 S max 15.9 Ostro 64 % 1023 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 14.4 S max 16.6 Ostro 60 % 1022 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 12.4 S max 15.6 Ostro 65 % 1022 hPa 18 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 11.3 SSE max 16.4 Scirocco 70 % 1023 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 11.4 SSE max 17.3 Scirocco 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:01

