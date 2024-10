Meteo Reggio Emilia, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. Con il passare delle ore, si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, ma le nubi sparse continueranno a dominare il panorama.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 13,4°C a un massimo di 19,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4,3 km/h e i 8,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,3°C alle 14:00, mantenendosi sopra i 19°C fino alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’intensità di nuvolosità che si attesterà attorno al 97%. Anche in questo intervallo, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa non essere particolarmente invitante.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si manterrà su valori elevati, con nubi sparse che continueranno a caratterizzare il cielo. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 85%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia indicano una giornata di Domenica con temperature miti e cielo prevalentemente coperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 8.2 O max 14.5 Ponente 75 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.7° perc. +13.1° Assenti 6.9 SO max 8.9 Libeccio 76 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 5 O max 6.4 Ponente 79 % 1018 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 3.9 NO max 6.8 Maestrale 68 % 1019 hPa 12 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 7.3 NO max 11.4 Maestrale 65 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 4.9 NNO max 8.9 Maestrale 68 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 5.3 S max 5.4 Ostro 80 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 3.3 SO max 3.3 Libeccio 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:31

