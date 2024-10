Meteo Reggio Emilia, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. La situazione non migliorerà nella mattina, dove le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un graduale diradamento delle nuvole, anche se la copertura rimarrà significativa. La temperatura massima raggiungerà i 16,3°C, mentre le precipitazioni si faranno più sporadiche. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 14°C.

Durante la notte, le previsioni del tempo evidenziano la persistenza di piogge leggere. La temperatura si manterrà intorno ai 15,2°C, con venti deboli provenienti da Nord-Nord Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,4 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 97%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, le piogge continueranno a cadere, con una temperatura che varierà tra 15,1°C e 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra il 95%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 5 km/h e 7 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 1,5 mm nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si stabilizzerà, con un cielo coperto che lascerà intravedere qualche schiarita. La temperatura massima raggiungerà i 16,3°C, mentre l’umidità scenderà al 92%. I venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 6 km/h.

La sera porterà un miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo. La temperatura si attesterà intorno ai 14°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 96%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano una giornata di Domenica caratterizzata da piogge e nuvole, seguita da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere qualche raggio di sole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.4 mm 2 NNO max 18.7 Maestrale 97 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 72 % 3.5 E max 13.1 Levante 96 % 1021 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.42 mm 6 NNE max 15.3 Grecale 98 % 1022 hPa 9 pioggia moderata +15.2° perc. +15.4° 1.51 mm 6.5 N max 15.8 Tramontana 98 % 1025 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.15 mm 4.3 N max 8.5 Tramontana 95 % 1025 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° Assenti 4.3 ONO max 5.1 Maestrale 92 % 1025 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° Assenti 4 O max 5.3 Ponente 94 % 1027 hPa 21 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° Assenti 3.7 NNO max 4.1 Maestrale 96 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:19

