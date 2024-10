Meteo Reggio Emilia, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Emilia di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra l’81% e l’88%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 12,1°C. La calma del vento favorirà una sensazione di freschezza. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando le temperature a salire gradualmente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature stabili attorno ai 15,9°C. La brezza leggera non apporterà un significativo cambiamento nella sensazione di freschezza, mentre l’umidità si manterrà elevata. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a essere alta, con valori che raggiungeranno l’86%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia non sarà elevata, ma la sensazione di umidità potrà rendere l’aria più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Martedì e mercoledì si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. È consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e fresco, con poche opportunità di sole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +12.3° perc. +11.7° Assenti 4.2 SO max 4.4 Libeccio 81 % 1015 hPa 3 cielo sereno +11.9° perc. +11.2° Assenti 4.3 SSO max 4.2 Libeccio 80 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 0.5 E max 0.8 Levante 77 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° Assenti 5.1 NE max 5.1 Grecale 70 % 1017 hPa 12 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 6 % 4.4 ENE max 7.1 Grecale 73 % 1017 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 19 % 4.3 ENE max 7 Grecale 77 % 1016 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 27 % 3 NE max 4.8 Grecale 81 % 1017 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 28 % 2.9 ENE max 5.9 Grecale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:41

