Meteo Reggio Emilia, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, compresi tra +16°C e +21°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, raggiungendo il 99% durante le ore notturne. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno segnate da forte pioggia con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si manterrà attorno ai +16,7°C, mentre l’umidità sarà molto alta, sfiorando il 99%. La velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 16,8 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 4,74 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale indebolimento delle piogge, che diventeranno leggere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +21,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 69% e il 95%. La velocità del vento sarà moderata, variando tra 2,5 km/h e 6,2 km/h. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che si attesteranno tra 0,19 mm e 0,61 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge persisteranno, seppur con intensità ridotta. La temperatura massima si stabilizzerà attorno ai +21,3°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 72%. Il vento continuerà a soffiare da est-nord-est, con velocità che potranno raggiungere i 9,1 km/h. Le precipitazioni saranno ancora presenti, con accumuli che varieranno da 0,28 mm a 0,61 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +16°C. Le piogge, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 90%. L’umidità rimarrà alta, sfiorando il 94%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Emilia nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Domenica, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +16.7° perc. +17° 4.74 mm 5.4 E max 16.8 Levante 99 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +16.6° perc. +16.9° 0.2 mm 0.9 OSO max 3.4 Libeccio 98 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.39 mm 3.6 O max 3.7 Ponente 96 % 1015 hPa 9 nubi sparse +18.9° perc. +19° prob. 37 % 2.7 SE max 3.8 Scirocco 85 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.19 mm 4.4 NNE max 3.5 Grecale 73 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.5 mm 7.3 ENE max 9.4 Grecale 79 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.51 mm 8 E max 16.5 Levante 92 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.89 mm 6.2 E max 14 Levante 94 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.