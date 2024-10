Meteo Rho, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Rho indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più sereni. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La pioggia leggera accompagnerà le prime ore del giorno, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà alta.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge moderate che continueranno a cadere fino a metà mattinata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 15,7°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. Il vento, prevalentemente da est, si presenterà con intensità variabile, raggiungendo punte di 11 km/h. La situazione meteo inizierà a migliorare intorno a mezzogiorno, quando le piogge diventeranno più leggere e sporadiche.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con un cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno un massimo di 15,9°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 11,7 km/h. Questo miglioramento delle condizioni meteo permetterà di godere di qualche momento di sole, anche se le nubi non scompariranno completamente.

La sera porterà un netto cambiamento, con un cielo sereno che si stabilizzerà. Le temperature scenderanno progressivamente, arrivando a toccare i 12,2°C entro la mezzanotte. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portando a un’atmosfera più fresca e gradevole. Il vento, che si manterrà da nord-nord ovest, sarà leggero, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rho nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un venerdì che si preannuncia soleggiato e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Rho

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 57 % 11 E max 27.1 Levante 90 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.89 mm 10 ESE max 27.5 Scirocco 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 2.32 mm 8.1 ESE max 24.4 Scirocco 95 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 1.56 mm 5 ESE max 14.1 Scirocco 97 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.17 mm 3.6 NNE max 7.3 Grecale 94 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 55 % 3 ENE max 6.9 Grecale 91 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° prob. 21 % 5.9 NO max 7.3 Maestrale 89 % 1002 hPa 21 cielo sereno +12.9° perc. +12.3° Assenti 7.8 NNO max 13.8 Maestrale 80 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:42

