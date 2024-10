Meteo Riccione, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Riccione per Giovedì 24 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa quasi totale durante l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera accompagnerà i residenti e i turisti, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La presenza di umidità elevata e una leggera brezza contribuiranno a rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento varierà tra i 5 km/h e i 8 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con cielo coperto e piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 18°C. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.37 mm. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3 km/h, con una leggera brezza.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che si stabilizzeranno sui 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0.91 mm. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si manterranno stabili, con cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno attorno ai 18°C, e la copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta. Le precipitazioni si ridurranno, ma non mancheranno del tutto, con accumuli che potrebbero arrivare a 0.16 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Riccione indicano un Giovedì 24 Ottobre caratterizzato da piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, quindi è consigliabile prepararsi a condizioni variabili anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.4° perc. +17.6° 0.1 mm 7.9 SSE max 8.9 Scirocco 93 % 1027 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.36 mm 5 S max 5.9 Ostro 93 % 1026 hPa 6 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 72 % 3.1 OSO max 3.3 Libeccio 91 % 1027 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 67 % 1.3 ENE max 1.8 Grecale 87 % 1027 hPa 12 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.37 mm 8.4 NE max 7.8 Grecale 88 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.71 mm 8.2 ESE max 11.7 Scirocco 92 % 1025 hPa 18 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.4 mm 9.3 ESE max 12.9 Scirocco 93 % 1026 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +18.4° prob. 60 % 5.5 ESE max 7.3 Scirocco 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:06

