Meteo Rieti, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21°C nel corso della giornata. La presenza di nuvolosità sarà significativa, ma non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. L’umidità sarà alta, attorno al 92%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa 19°C entro le 09:00. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 74%, mentre i venti continueranno a soffiare da est con intensità leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il massimo di 21°C intorno alle 12:00 e si manterranno sopra i 19°C fino alle 15:00. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 59%, e il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h.

La sera porterà un cielo sereno o con poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87%, ma senza alcuna previsione di pioggia. I venti continueranno a essere leggeri, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo una giornata di nuvolosità, si presenterà più sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima favorevole per le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° prob. 15 % 4.6 E max 4.1 Levante 92 % 1022 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +14.1° Assenti 4.3 E max 3.9 Levante 91 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 3.7 E max 3.4 Levante 90 % 1023 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 3.1 SSO max 3.7 Libeccio 74 % 1024 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 6.2 OSO max 6.1 Libeccio 61 % 1023 hPa 15 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° prob. 14 % 4.4 OSO max 4.9 Libeccio 73 % 1023 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° prob. 11 % 4.5 ENE max 4 Grecale 87 % 1025 hPa 21 poche nuvole +14.1° perc. +13.9° prob. 1 % 3.2 ENE max 2.9 Grecale 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.