Meteo Rieti, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo prevalentemente sereno, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,8°C. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da sud-sud ovest, accompagnerà il cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 43%, con una leggera brezza proveniente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1010 hPa.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno temporaneamente, con un cielo che si presenterà sereno fino alle 09:00, quando si registrerà una temperatura di 20,8°C. Tuttavia, già dalle 10:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità e a un incremento della temperatura fino a 21,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,1 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 12:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 21,7°C a 19,5°C entro le 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 38%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,62 mm. L’umidità si manterrà elevata, toccando punte del 95%.

In sera, le piogge leggere continueranno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un 100% di nuvole attese alle 19:00. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno agli 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. La giornata di Giovedì 10 Ottobre si presenterà quindi come un esempio di transizione meteorologica, con un inizio promettente che si trasformerà in condizioni più umide e fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole e la pioggia potrebbero dominare il panorama nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 8.5 SE max 10.7 Scirocco 76 % 1010 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 9.3 SE max 15.7 Scirocco 82 % 1008 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 8.2 SE max 16.6 Scirocco 90 % 1008 hPa 9 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 15.2 SSO max 36 Libeccio 64 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +21.7° perc. +21.8° 0.19 mm 21.2 SSO max 40.7 Libeccio 71 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +19.5° perc. +19.8° 0.62 mm 16.3 SSO max 37.7 Libeccio 85 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +17.1° perc. +17.4° 0.38 mm 12 SSO max 31.1 Libeccio 95 % 1007 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +15.4° prob. 57 % 7.5 S max 15.3 Ostro 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:29

