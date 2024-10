Meteo Rieti, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Rieti si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e precipitazioni. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina porterà un lieve miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 21°C. Tuttavia, nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 15,2°C e i 15,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà a tratti nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22,7°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà dell’87%, e il vento si farà più intenso, con velocità che toccheranno i 13,4 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo: si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge, che inizieranno come leggeri scrosci per poi intensificarsi. Le temperature scenderanno a 17,6°C alle 15:00, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 4,53 mm entro le 16:00.

La sera sarà caratterizzata da forti piogge, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 14°C. Le precipitazioni saranno abbondanti, con punte di 16,03 mm alle 19:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 12,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che toccherà il 98%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rieti indicano un miglioramento solo parziale. Mercoledì si prevede un lieve calo delle temperature e un graduale diradamento delle nubi, ma le piogge potrebbero continuare a manifestarsi. Giovedì, invece, si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in risalita. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno, ma la situazione meteo sembra destinata a stabilizzarsi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 6 ESE max 6 Scirocco 84 % 1017 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° Assenti 5.8 ESE max 5.5 Scirocco 86 % 1016 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 7 ESE max 7.9 Scirocco 83 % 1016 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 13.4 S max 31.9 Ostro 58 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +21.7° perc. +21.7° 0.11 mm 17.9 S max 44.7 Ostro 68 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +17.6° perc. +17.9° 2.31 mm 13.3 SSE max 38.7 Scirocco 95 % 1011 hPa 18 forte pioggia +17° perc. +17.3° 4.28 mm 8.8 SSO max 28 Libeccio 99 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.3 mm 8.7 SSE max 18.1 Scirocco 96 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:33

