Meteo Rieti, le previsioni per il weekend 1 – 3 Novembre

Venerdì si prevede un cielo sereno durante la notte, con temperature che scenderanno da +11,7°C a +11°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a +21°C, con una copertura nuvolosa tra il 14% e il 19%. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature scenderanno a +13,5°C. La sera, le temperature si attesteranno tra +12,6°C e +11,5°C. Sabato, il cielo sarà nuvoloso nella notte, con temperature che scenderanno a +10,7°C. La mattina vedrà un massimo di +20,5°C. Domenica, il cielo sarà variabile, con temperature che raggiungeranno +20,7°C.

Venerdì 1 Novembre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 0% al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,7°C iniziali, scendendo gradualmente fino a +11°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 7,2 km/h e 7,6 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa che varierà dal 14% al 19%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori tra 3,7 km/h e 7,2 km/h. L’umidità si ridurrà, oscillando tra il 39% e il 50%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 55% al 66%. Le temperature scenderanno leggermente, passando da +20,7°C a +13,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori compresi tra 4,3 km/h e 5,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72% verso le 17:00, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 55% al 67%. Le temperature si attesteranno tra +12,6°C e +11,5°C. La velocità del vento continuerà a essere leggera, oscillando tra 4,9 km/h e 6,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Sabato 2 Novembre

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 33% al 78%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,2°C, scendendo fino a +10,7°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 6,5 km/h e 6,7 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa che varierà dal 13% al 15%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +20,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori tra 2,9 km/h e 6 km/h. L’umidità si ridurrà, oscillando tra il 39% e il 47%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 26% al 41%. Le temperature scenderanno leggermente, passando da +20,4°C a +13,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori compresi tra 4,1 km/h e 6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69% verso le 17:00, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 42% al 49%. Le temperature si attesteranno tra +12,6°C e +11,6°C. La velocità del vento continuerà a essere leggera, oscillando tra 5,1 km/h e 7,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Domenica 3 Novembre

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 42% al 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C, scendendo fino a +10,5°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 7,3 km/h e 8,1 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa che varierà dal 11% al 20%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di +20,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori tra 5,1 km/h e 8,1 km/h. L’umidità si ridurrà, oscillando tra il 37% e il 56%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa che varierà dal 12% al 23%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,7°C, scendendo leggermente fino a +17,5°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori compresi tra 3,6 km/h e 4,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61% verso le 17:00, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 47% al 89%. Le temperature si attesteranno tra +12,6°C e +11,3°C. La velocità del vento continuerà a essere leggera, oscillando tra 5,6 km/h e 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia variabile ma complessivamente mite, con temperature che si manterranno sopra la media per la stagione. Venerdì e Sabato offriranno momenti di sole alternati a nubi sparse, mentre Domenica si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, ma è consigliabile portare con sé un giubbotto leggero per le serate più fresche.

