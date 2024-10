Meteo Rimini, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Rimini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite e un’ottima visibilità.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non influenzeranno il comfort notturno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,9 km/h e i 6,9 km/h, proveniente da Ovest, creando una leggera brezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 77%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 9,2 km/h. Questo clima mite favorirà attività all’aperto e passeggiate lungo la costa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C, con condizioni di cielo sereno che persisteranno. La brezza leggera, proveniente principalmente da Nord e Nord Est, garantirà un piacevole sollievo dal calore. L’umidità rimarrà costante, rendendo l’atmosfera gradevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. Il vento si manterrà leggero, contribuendo a mantenere un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rimini nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani e dopodomani si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni atmosferiche. Gli amanti del bel tempo e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo, con un meteo che si preannuncia favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.6° perc. +16.5° Assenti 6.3 O max 6.9 Ponente 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 6.7 O max 7.3 Ponente 87 % 1025 hPa 7 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° Assenti 7.7 ONO max 8.9 Maestrale 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.7° perc. +18.7° Assenti 8.5 NO max 9.3 Maestrale 79 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.3° perc. +19.3° Assenti 8 N max 8.1 Tramontana 77 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° Assenti 3.6 NE max 4.1 Grecale 85 % 1024 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° Assenti 3.4 OSO max 3.8 Libeccio 86 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.8° Assenti 6.3 O max 6.6 Ponente 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:59

