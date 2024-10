Meteo Rimini, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con un’umidità elevata che sfiorerà il 95%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo tenderanno a migliorare, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con qualche schiarita possibile. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà completamente coperto, con piogge leggere che porteranno a una temperatura percepita di circa 17,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,9 km/h e i 3,3 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,31 mm.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma a partire dalle ore 07:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La probabilità di pioggia diminuirà progressivamente, portando a un clima più asciutto e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 19,1°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno all’84%, ma senza significative precipitazioni. Il vento si farà sentire con intensità moderata, contribuendo a un leggero abbassamento della percezione termica.

Infine, la sera si presenterà con un cielo ancora coperto, ma senza piogge. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con un’umidità che tenderà a scendere leggermente. La velocità del vento rimarrà costante, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un fine settimana con un clima più stabile e temperature in aumento. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole, con cieli sereni e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.1° perc. +17.4° 0.25 mm 2.1 ONO max 2.7 Maestrale 95 % 1025 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.11 mm 3.3 SO max 3.7 Libeccio 95 % 1024 hPa 6 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 57 % 2.6 SSO max 3.2 Libeccio 93 % 1023 hPa 9 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 9 % 1.3 SSE max 2.3 Scirocco 87 % 1024 hPa 12 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 31 % 5.7 ESE max 7 Scirocco 85 % 1023 hPa 15 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.16 mm 6.6 E max 8.9 Levante 87 % 1022 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 34 % 7.6 SE max 9.7 Scirocco 90 % 1022 hPa 21 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 2 % 9.1 SSE max 10.5 Scirocco 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:05

