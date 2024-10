Meteo Roma, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Roma nella giornata di Domenica 13 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 16,2°C della notte e i 23,9°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 11,6 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, raggiungendo punte del 67% in serata.

Durante la notte, Roma registrerà un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo coperto nelle ore successive. Le temperature si manterranno intorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si attesterà attorno al 65%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà temporaneamente, con condizioni di cielo sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura di 23,4°C. Tuttavia, già a partire dal pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% attorno alle 13:00. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 23,9°C, mentre la ventilazione rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 6,7 km/h e i 11,6 km/h.

Nel corso della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,2°C a mezzanotte. L’umidità continuerà a crescere, portandosi fino al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. L’arrivo di un fronte perturbato potrebbe portare a un incremento delle precipitazioni nei giorni successivi, pertanto è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 6.7 N max 7.5 Tramontana 65 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° Assenti 5.7 NNE max 6.2 Grecale 63 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 6.9 NNE max 9.2 Grecale 64 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.3° Assenti 3.8 NNO max 5.1 Maestrale 44 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.1° Assenti 4.5 O max 7.1 Ponente 36 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +21.9° Assenti 11.6 OSO max 10.4 Libeccio 46 % 1018 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 5.9 O max 9.6 Ponente 60 % 1019 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 3.3 NNO max 5.3 Maestrale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:27

