Meteo Roma, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della nuvolosità nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La presenza di brezze leggere contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità rimarrà a livelli moderati.

Durante la notte, Roma si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 15,1°C. La velocità del vento sarà di circa 8,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che salirà fino a 21,1°C alle 10:00. La temperatura percepita raggiungerà i 20,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità del vento di circa 4,6 km/h. L’umidità scenderà al 43%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che toccheranno i 23°C intorno alle 12:00 e 23,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole nel cielo. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,1 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 39%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della sera, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,5°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di 14,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 7,8 km/h. L’umidità salirà fino al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Si consiglia di approfittare della giornata di Venerdì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un possibile cambiamento meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 9.3 NNE max 14.4 Grecale 67 % 1024 hPa 4 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° Assenti 8.6 NNE max 12.8 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 7.6 NNE max 11.6 Grecale 61 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° Assenti 4.6 N max 5.5 Tramontana 43 % 1024 hPa 13 poche nuvole +23.3° perc. +22.7° Assenti 4.1 NO max 6.7 Maestrale 39 % 1023 hPa 16 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 5.3 O max 7.3 Ponente 59 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17.5° perc. +17° Assenti 4.6 N max 5.8 Tramontana 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 7.4 N max 9.8 Tramontana 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.