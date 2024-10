Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. I dati meteo suggeriscono un inizio di giornata piuttosto umido, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante la notte e che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,8°C nel pomeriggio. La presenza di piogge leggere sarà una costante, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 40% nel pomeriggio e al 100% nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno tra i 16,3°C e i 16,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,2 km/h e i 7,2 km/h, proveniente prevalentemente da est-nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 93%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,5°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che scenderanno fino al 50% verso mezzogiorno. Anche in questa fase, la probabilità di pioggia rimarrà significativa, con accumuli che si attesteranno intorno a 1,21 mm.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione della pioggia e l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%. Le precipitazioni saranno più sporadiche, ma non mancheranno del tutto, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,55 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno nuovamente, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature scenderanno fino a 16,3°C, e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La velocità del vento si manterrà leggera, ma le raffiche potrebbero aumentare, portando a un aumento della sensazione di freddo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di pioggia. Gli amanti del sole dovranno attendere un po’ prima di poter godere di giornate più serene e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.13 mm 6.2 ENE max 7.1 Grecale 93 % 1026 hPa 4 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.46 mm 6.8 ENE max 7.5 Grecale 93 % 1026 hPa 7 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.1 mm 8.1 ENE max 10.1 Grecale 90 % 1026 hPa 10 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.61 mm 2.9 ESE max 9.2 Scirocco 79 % 1026 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.52 mm 4.2 SSO max 7.4 Libeccio 78 % 1025 hPa 16 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° prob. 89 % 3.5 SE max 4.3 Scirocco 85 % 1024 hPa 19 pioggia moderata +16.8° perc. +16.9° 1.03 mm 5.3 E max 6 Levante 91 % 1024 hPa 22 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.25 mm 8.1 E max 9.3 Levante 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:16

