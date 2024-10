Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo valori intorno ai 20°C entro le ore centrali della giornata, accompagnate da un’umidità che si manterrà su livelli moderati.

Durante il pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C, ma senza variazioni significative rispetto al resto della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno nuovamente fino a circa 15°C, mantenendo sempre un cielo sereno.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno tra i 14°C e i 15°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 79%. La mattina vedrà un incremento della temperatura fino a 20,7°C alle ore 12:00, con una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,4°C e 17,6°C verso le ore 16:00, mentre la sera chiuderà la giornata con valori intorno ai 15°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosignano Marittimo indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 9.9 ENE max 10.4 Grecale 80 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 9.6 ENE max 10.2 Grecale 78 % 1023 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 8.1 ENE max 9.9 Grecale 67 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 5 ENE max 9.5 Grecale 53 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 0.5 SSE max 6.9 Scirocco 55 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16.8° perc. +16.3° Assenti 2.2 S max 2.4 Ostro 68 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 6 ENE max 5.8 Grecale 70 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 7.5 ENE max 7.5 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:07

