Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Rosignano Marittimo si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni del tempo indicano un’alta copertura nuvolosa e precipitazioni che si protrarranno per tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 16°C e i 19°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’88-94%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 8,9 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 92%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che varieranno da 0,6 mm a 1,11 mm.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84-93%. Le precipitazioni, seppur leggere, si accumuleranno ulteriormente, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera persisterà, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 17°C. Anche in questa fascia oraria, l’umidità rimarrà elevata, e i venti continueranno a soffiare debolmente da est. Le precipitazioni si attesteranno su valori simili a quelli della mattina, mantenendo il clima piovoso.

La sera porterà con sé un lieve miglioramento, ma le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, con un’umidità che si manterrà alta. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri e le precipitazioni non supereranno i 0,34 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni non mostrano segnali di cambiamento significativo. Si prevede che le condizioni di meteo piovoso possano continuare, con temperature che si manterranno fresche e umidità elevata. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.81 mm 7.2 ENE max 7.5 Grecale 90 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.91 mm 7.8 ENE max 8.7 Grecale 92 % 1027 hPa 7 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.4 mm 8.2 ENE max 10.2 Grecale 91 % 1028 hPa 10 pioggia leggera +19.1° perc. +19.1° 0.28 mm 7.7 E max 10.7 Levante 80 % 1028 hPa 13 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.73 mm 8.2 ESE max 9.8 Scirocco 84 % 1027 hPa 16 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.2 mm 7.5 E max 9.3 Levante 91 % 1027 hPa 19 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.18 mm 7.5 E max 9.6 Levante 92 % 1027 hPa 22 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.34 mm 5.3 E max 6.4 Levante 94 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:17

