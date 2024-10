Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che salirà fino a 19,1°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con una velocità che varierà tra i 2,2 km/h e i 11,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature percepite si manterranno tra i 16,1°C e i 19,1°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un’alternanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,2°C alle 17:00. Anche in questa fascia oraria, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 71%, e i venti continueranno a soffiare da ovest con intensità variabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 73%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni di nuvolosità persistente, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, con possibilità di cieli nuvolosi anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima prevalentemente grigio e umido, con temperature gradevoli ma senza picchi di caldo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 6.3 NO max 9.8 Maestrale 77 % 1016 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 2.8 NE max 6.4 Grecale 82 % 1017 hPa 7 nubi sparse +16.1° perc. +15.8° prob. 8 % 2.3 E max 4.5 Levante 78 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 3 OSO max 6.3 Libeccio 70 % 1019 hPa 13 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 10.8 O max 11.2 Ponente 61 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 5.6 O max 7.9 Ponente 69 % 1018 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 4 SO max 5.7 Libeccio 71 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 1.8 SSE max 3.7 Scirocco 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:35

