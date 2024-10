Meteo Rosignano Marittimo, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un progressivo miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno fino alla sera. I venti saranno moderati, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49% e temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La velocità del vento sarà di 13,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 25,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo un picco di copertura nuvolosa dell’88% alle 01:00, ma senza precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 07:00, si registreranno poche nuvole e una temperatura di 13,7°C. La situazione continuerà a migliorare, con temperature che saliranno fino a 18°C intorno a mezzogiorno, quando il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa scenderà al 10%. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 12 km/h e i 18,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che toccheranno un massimo di 18,3°C alle 14:00. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 4%. Anche in questo frangente, i venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 12,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,6°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, senza segni di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 74%, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno sotto i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. La stabilità meteorologica suggerisce un inizio di settimana favorevole, con poche variazioni attese nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 23 % 13.8 ENE max 26.8 Grecale 80 % 1011 hPa 4 nubi sparse +12.5° perc. +11.9° prob. 18 % 15.8 ENE max 29.2 Grecale 81 % 1011 hPa 7 poche nuvole +13.7° perc. +13.1° prob. 5 % 15.5 NE max 27.5 Grecale 76 % 1012 hPa 10 poche nuvole +16.8° perc. +16.1° prob. 2 % 17.7 NE max 19.9 Grecale 60 % 1013 hPa 13 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° prob. 23 % 12.2 NNE max 12.9 Grecale 55 % 1012 hPa 16 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° prob. 13 % 9.5 NNE max 12 Grecale 63 % 1012 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 6.7 NNE max 7.9 Grecale 72 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 5.9 ENE max 6.5 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:47

