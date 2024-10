Meteo Rosolini, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,5°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera al mattino potrebbero influenzare le attività all’aperto, ma nel complesso si prevede un miglioramento nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95%. La temperatura si aggirerà attorno ai 18,1°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est a 9,8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 75%, e non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento. Le previsioni del tempo indicano la possibilità di pioggia leggera, con una temperatura che salirà fino a 19,7°C alle 07:00. La copertura nuvolosa scenderà al 14% intorno alle 08:00, quando il cielo si presenterà sereno. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 21,5°C entro le 12:00. La brezza si intensificherà, con velocità che toccheranno i 17,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, favorendo un clima piacevole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con un leggero calo verso le 15:00. La velocità del vento si manterrà costante, contribuendo a un’atmosfera gradevole. L’umidità, che si attesterà intorno al 65%, non influenzerà negativamente il comfort.

La sera porterà un ritorno di nuvole, con una copertura che aumenterà fino al 90%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 17,8°C entro le 21:00. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosolini nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Domani si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Sarà quindi una buona opportunità per godere di attività all’aperto, approfittando delle condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 8.9 ESE max 12.1 Scirocco 77 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 8.5 ESE max 12.6 Scirocco 78 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.1 mm 13.2 ESE max 18.2 Scirocco 75 % 1023 hPa 10 poche nuvole +21.3° perc. +21.1° Assenti 16.3 SE max 15.4 Scirocco 62 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 14.5 SE max 13.4 Scirocco 59 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 13.3 ESE max 17.1 Scirocco 73 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 11.2 E max 14.9 Levante 76 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 11 ENE max 15 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:05

