Meteo Rosolini, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera tendenza a schiarirsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 21°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata da est. L’umidità si presenterà piuttosto alta, contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 81%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si svolgerà senza particolari eventi atmosferici.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le 10:00. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 65%. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 21°C intorno alle 12:00 e 13:00, per poi scendere leggermente a 20°C alle 14:00. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre il vento continuerà a soffiare moderatamente, con velocità che varieranno tra i 12 km/h e i 14 km/h. Anche in questo intervallo non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 30%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e mercoledì si prevede una situazione simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 21°C. Non si prevedono eventi atmosferici significativi, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 11.2 E max 15.7 Levante 82 % 1023 hPa 5 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 13.2 E max 18.5 Levante 80 % 1023 hPa 8 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 15.2 E max 17.1 Levante 69 % 1025 hPa 11 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 14.8 ESE max 14 Scirocco 62 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 14 ESE max 13.1 Scirocco 64 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 11.1 E max 13.4 Levante 78 % 1023 hPa 20 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 5.6 ENE max 8.8 Grecale 81 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 3.7 NNE max 5.5 Grecale 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.