Meteo Rosolini, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

Lunedì 7 Ottobre a Rosolini si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa sempre più marcata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +18°C durante la notte a un massimo di +24,3°C nel primo pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che non supererà i 16 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 46% e l’80%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente e i venti soffieranno da Nord a una velocità di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +24,3°C entro le ore centrali. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Ovest, aumentando leggermente in intensità. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 2%. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando la copertura nuvolosa fino al 47%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +23,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud Ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 59%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a +20,3°C e l’umidità salirà fino all’80%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini indicano un inizio di settimana con un clima prevalentemente sereno, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di ulteriori variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche potrebbero evolvere rapidamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 4.2 NNO max 5 Maestrale 74 % 1016 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.3 N max 4.9 Tramontana 75 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 2.8 ENE max 3.1 Grecale 63 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° Assenti 9.5 S max 7 Ostro 48 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 16 SSO max 16.4 Libeccio 49 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° Assenti 13.7 SO max 16 Libeccio 66 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° Assenti 7.7 OSO max 9.7 Libeccio 80 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 1.2 OSO max 4.3 Libeccio 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:30

