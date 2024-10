Meteo Rosolini, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Rosolini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 18,2°C durante la notte a un massimo di 25,2°C nel corso della mattina. La presenza di venti moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 41,6 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si registreranno precipitazioni. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, che porterà a un cielo con nubi sparse.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature. Si prevede che la temperatura raggiunga i 25,2°C intorno alle 11:00, con un’umidità che scenderà fino al 35%. I venti, provenienti prevalentemente da Ovest, si presenteranno moderati, con velocità che potranno arrivare fino a 30,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 22,7°C alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, i venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo l’atmosfera fresca e ventilata. L’umidità aumenterà progressivamente, raggiungendo il 54%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da sereno a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 18,2°C entro le 23:00. I venti, sebbene meno intensi rispetto al pomeriggio, continueranno a mantenere una certa freschezza, con velocità che si attesteranno intorno ai 15,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa previsto per la sera di Sabato, che potrebbe preludere a un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 5.8 NNO max 6.4 Maestrale 75 % 1012 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 14.8 ONO max 21.3 Maestrale 71 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 16 ONO max 23.9 Maestrale 55 % 1013 hPa 10 cielo sereno +25.1° perc. +24.6° Assenti 24.9 ONO max 34.7 Maestrale 35 % 1013 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24.3° Assenti 31.9 O max 39.1 Ponente 46 % 1012 hPa 16 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 30.5 ONO max 41.6 Maestrale 57 % 1012 hPa 19 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 22.1 ONO max 35 Maestrale 65 % 1014 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 17.1 ONO max 24.9 Maestrale 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:33

