Meteo Rosolini, le previsioni per il weekend 11 – 13 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di 22,8°C e umidità al 69%. Durante la mattina, il cielo passerà a poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 28°C e umidità in calo al 43%. Il pomeriggio si presenterà asciutto, con una temperatura percepita di 27,2°C e umidità al 42%. Sabato, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature intorno ai 24,8°C e umidità al 46%. Domenica, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 23,7°C. Nessuna precipitazione è prevista per il fine settimana, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 85%. La temperatura si attesterà intorno ai 22,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 23°C. La velocità del vento sarà di 15,6 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo passerà da coperto a poche nuvole. Alle 07:00, la temperatura salirà a 24,4°C e la copertura nuvolosa scenderà al 95%. Con il progredire della mattina, la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 28°C intorno alle 12:00. La velocità del vento varierà da 5,5 km/h a 18,5 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 43%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto fino alle 14:00, quando la temperatura percepita sarà di 27,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 42%. Non si prevedono precipitazioni, quindi il pomeriggio si presenterà asciutto, ma con una sensazione di calore a causa dell’umidità.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a 20,1°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà a 8,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 19°C. La copertura nuvolosa sarà del 35%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 7,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, al 78%, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 22,3°C e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con solo l’1% di nuvole. La velocità del vento aumenterà fino a 16,1 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,8°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra i 10,2 km/h e i 17,7 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 46%, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 19,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 79%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 56%, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, al 78%, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo si manterrà con poche nuvole e la temperatura salirà a 20,5°C alle 07:00. La copertura nuvolosa scenderà all’88%, mentre la velocità del vento aumenterà a 1,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 23,7°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 15,2 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si manterrà al 57%, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 19,5°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h, e l’umidità si attesterà al 69%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Rosolini si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, con un Sabato caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, mentre Domenica continuerà a mantenere un clima piacevole e asciutto. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente opportunità per godere di queste belle giornate.

