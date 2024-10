Meteo Rossano, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Rossano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 27°C entro le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si manterrà alta, attorno al 100%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto e temperature che varieranno tra 19,6°C e 19,2°C, accompagnate da una leggera brezza. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’85-92%, con venti leggeri che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 26-28°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 44%, mentre i venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1008 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 22°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 57%. I venti, provenienti da sud-ovest, si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione meteo suggerisce di prepararsi a giornate grigie, ma comunque gradevoli dal punto di vista delle temperature.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.6° perc. +18.7° Assenti 13 SO max 20.9 Libeccio 41 % 1011 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +17.6° Assenti 11.3 SO max 17.2 Libeccio 41 % 1010 hPa 6 nubi sparse +20.1° perc. +19.2° Assenti 8.6 SO max 12.8 Libeccio 40 % 1009 hPa 9 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.1 SO max 15.7 Libeccio 28 % 1009 hPa 12 cielo coperto +27.9° perc. +27.3° Assenti 2.7 SE max 15.7 Scirocco 35 % 1008 hPa 15 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.4 SE max 13.4 Scirocco 44 % 1008 hPa 18 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 9.4 SO max 13.1 Libeccio 52 % 1008 hPa 21 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° Assenti 13.7 SO max 27 Libeccio 52 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.