Meteo Rovigo, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Rovigo per Giovedì 24 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e da sporadiche piogge leggere. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 95%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno tra i 15,8°C e i 16,5°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’intensità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 16°C. La probabilità di precipitazioni sarà ridotta, ma non si escludono brevi episodi di pioggia leggera. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con possibilità di pioggia leggera, soprattutto nelle ore iniziali della serata. L’umidità si manterrà alta, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rovigo indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e piovose. Venerdì si prevede un lieve miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni, mentre nel weekend potrebbero esserci schiarite temporanee. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, e le temperature si manterranno fresche, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteo di questo periodo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.11 mm 11.3 NNE max 20.2 Grecale 95 % 1027 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.16 mm 9.1 NNE max 16.4 Grecale 95 % 1027 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 26 % 10.8 NE max 18 Grecale 94 % 1028 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 29 % 11.2 NE max 16.6 Grecale 89 % 1028 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 6 % 11.4 NE max 18.3 Grecale 90 % 1027 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 11 % 9.9 ENE max 17.7 Grecale 89 % 1026 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 16 % 9.5 NE max 15.9 Grecale 91 % 1026 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 37 % 9.4 NE max 15.6 Grecale 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.