Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nel pomeriggio e in serata, mentre le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione verso la sera. I venti saranno moderati, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 75%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est a una velocità di circa 5,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 43%, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo i 10,8 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà fino all’81%. Le temperature si manterranno sui 20,8°C, con venti che soffieranno a una velocità di 11,1 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 57%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 95%, e i venti continueranno a soffiare da Sud a una velocità di circa 9,6 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando al 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ruvo di Puglia nei prossimi giorni evidenzieranno un clima variabile, con un possibile miglioramento verso la metà della settimana. Tuttavia, per Sabato 26 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa e fresca, con temperature gradevoli durante il giorno e un aumento dell’umidità in serata.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° Assenti 4.5 SSE max 6 Scirocco 75 % 1023 hPa 4 poche nuvole +17° perc. +16.8° Assenti 3 SSE max 4.6 Scirocco 76 % 1023 hPa 7 poche nuvole +18.3° perc. +18° Assenti 4.7 SSE max 6.6 Scirocco 69 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 6.8 ESE max 8.6 Scirocco 55 % 1023 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 11.1 ESE max 13.7 Scirocco 54 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 11.8 SE max 22.8 Scirocco 63 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 11.2 S max 19.6 Ostro 70 % 1022 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 9.4 S max 18.8 Ostro 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:53

