Meteo Salerno, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Salerno di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi coprirsi completamente. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza proveniente da est. La mattina porterà un miglioramento, con poche nuvole e un aumento delle temperature fino a raggiungere i +22,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i +20°C e +22°C. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto, con temperature in calo fino a +19°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Salerno saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. La temperatura si manterrà intorno ai +18,2°C, con una leggera umidità che si attesterà attorno al 74%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, con poche nuvole che permetteranno un aumento della temperatura fino a +22,5°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità scenderà al 56%, rendendo l’aria più gradevole. La brezza leggera proveniente da sud-sudovest contribuirà a rendere la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con un ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +22°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà debole.

La sera porterà un nuovo aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a +19°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche pioggia sporadica. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, mentre le nubi potrebbero fare capolino di tanto in tanto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 1.5 ESE max 4.1 Scirocco 74 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 2.5 ENE max 3.8 Grecale 75 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.6 ENE max 4 Grecale 75 % 1016 hPa 9 poche nuvole +21.2° perc. +20.9° Assenti 3.6 SSO max 4.1 Libeccio 59 % 1018 hPa 12 poche nuvole +22.7° perc. +22.5° Assenti 8.7 SSO max 8.2 Libeccio 55 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.1° perc. +21.8° Assenti 6 SSO max 4.6 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.2° Assenti 1.3 S max 3 Ostro 64 % 1018 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.9 E max 4.6 Levante 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:28

