Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio all’insegna della pioggia leggera e un successivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,4°C e i 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con momenti di schiarita, specialmente nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 23,6 km/h.

Nella notte, Salsomaggiore Terme si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,2°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente nelle prime ore del mattino. La mattina si aprirà con un cielo prevalentemente coperto e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo che potrà arrivare fino a 0,81 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi inizieranno a diradarsi, e si prevede un aumento della temperatura fino a raggiungere i 19,6°C. La probabilità di pioggia diminuirà, e si potranno osservare anche momenti di sole tra le nubi sparse. La velocità del vento sarà moderata, rendendo l’atmosfera più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13,4°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di pioggia. Venerdì e Sabato si prevede un clima più asciutto e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 23 % 9.3 SSE max 12.9 Scirocco 90 % 1003 hPa 3 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 44 % 10.1 SSE max 15.1 Scirocco 90 % 1000 hPa 6 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.81 mm 6.4 SSE max 10.3 Scirocco 95 % 999 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° prob. 89 % 5.2 SE max 20.9 Scirocco 89 % 999 hPa 12 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.35 mm 7.1 ONO max 18.8 Maestrale 85 % 1000 hPa 15 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° prob. 31 % 4.3 ONO max 15.4 Maestrale 74 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° prob. 23 % 6.3 SO max 7.2 Libeccio 90 % 1002 hPa 21 poche nuvole +13.8° perc. +13.5° prob. 12 % 5.8 SO max 6.5 Libeccio 90 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:39

