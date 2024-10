Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Salsomaggiore Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 11°C e i 14°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’87%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile, predominando da sud-est.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’87%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest accompagnerà queste ore notturne.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, aumentando progressivamente la copertura nuvolosa fino a diventare completamente coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14°C intorno alle 10:00. L’umidità rimarrà elevata, mentre il vento si farà più debole, con velocità che non supererà i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 39% entro le 16:00. L’intensità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà con sé la possibilità di piogge leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,14 mm. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi sui 12°C. L’umidità continuerà a essere elevata, superando il 90%, e il vento si presenterà debole, con direzione prevalentemente nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con probabilità di piogge anche nei giorni successivi. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un clima fresco e umido che caratterizzerà la settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +11.4° perc. +10.8° Assenti 6.2 SO max 5.9 Libeccio 87 % 1015 hPa 3 cielo sereno +10.9° perc. +10.4° Assenti 5.8 SO max 5.4 Libeccio 88 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.6° perc. +11.1° Assenti 2.9 SO max 3.2 Libeccio 87 % 1016 hPa 9 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 3 % 4.1 ENE max 4.1 Grecale 81 % 1017 hPa 12 cielo coperto +13.7° perc. +13.3° prob. 17 % 4 SE max 5.4 Scirocco 85 % 1017 hPa 15 cielo coperto +13.6° perc. +13.3° prob. 27 % 3.1 SE max 3.8 Scirocco 84 % 1016 hPa 18 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 42 % 1.3 ESE max 2.6 Scirocco 86 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +13.1° perc. +12.8° 0.11 mm 2.1 NE max 2.7 Grecale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:44

