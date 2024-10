Meteo San Cataldo, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, permettendo al sole di prevalere. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 17°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-ovest, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 17,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 70%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa. I venti, leggeri, soffieranno da nord-ovest con una velocità di circa 6 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa limitata, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 39%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole.

Il pomeriggio si prevede sereno, con un cielo praticamente privo di nuvole. Le temperature toccheranno il picco di 24,7°C alle 13:00, per poi scendere lentamente nel corso delle ore successive. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci si aspetteranno precipitazioni, mantenendo così un clima secco e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono fenomeni di pioggia. L’umidità rimarrà attorno al 63%, mentre i venti continueranno a soffiare da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a San Cataldo suggeriscono una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17° perc. +16.6° Assenti 6.2 NO max 6.6 Maestrale 70 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 6.6 NO max 7 Maestrale 65 % 1019 hPa 7 nubi sparse +20.8° perc. +20° Assenti 5 NNO max 7.2 Maestrale 44 % 1020 hPa 10 nubi sparse +25° perc. +24.4° Assenti 2.6 E max 7.8 Levante 36 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.3° Assenti 3.3 N max 10.1 Tramontana 39 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 2.3 ONO max 6.6 Maestrale 57 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 7.6 NO max 10.1 Maestrale 63 % 1020 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 8.2 NO max 9.1 Maestrale 51 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:20

