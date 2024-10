Meteo San Cataldo, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati per questo periodo dell’anno. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento, raggiungendo i 29,5°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che si manterrà al 100% per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno tra i 21,7°C e i 21,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,1 km/h e i 4,5 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità si manterrà attorno al 63%, con una pressione atmosferica di 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 29,2°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà leggermente più sostenuta, con punte di 10,2 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi intorno al 39%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, nonostante la nuvolosità.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27,7°C e 25,5°C, con un cielo sempre coperto. La velocità del vento varierà tra i 3,7 km/h e i 7,3 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno verso le 19:00. Le temperature scenderanno fino a 22,6°C e 22,2°C nelle ore serali, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il cielo rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite. Gli amanti del clima mite troveranno in queste condizioni un’opportunità per godere di attività all’aperto, mentre gli appassionati di meteorologia potranno osservare le variazioni di umidità e pressione atmosferica che caratterizzeranno il periodo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° Assenti 4.1 O max 4.4 Ponente 61 % 1012 hPa 4 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 4.2 O max 5.3 Ponente 50 % 1011 hPa 7 cielo coperto +25.8° perc. +25.5° Assenti 3.4 S max 6.9 Ostro 40 % 1011 hPa 10 cielo coperto +28.6° perc. +28.2° Assenti 5.5 SSE max 9.6 Scirocco 40 % 1010 hPa 13 cielo coperto +29.5° perc. +29.2° Assenti 3.7 SE max 9.4 Scirocco 41 % 1009 hPa 16 cielo coperto +25.5° perc. +25.6° Assenti 7.3 N max 10.4 Tramontana 56 % 1009 hPa 19 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 7.7 ONO max 7.3 Maestrale 57 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 8.5 NNO max 11.6 Maestrale 63 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.