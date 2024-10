Meteo San Cataldo, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, San Cataldo si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 23,2°C durante la mattina. La presenza di brezze leggere accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà del 33%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con l’avanzare della mattina, il cielo si manterrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i 23,2°C intorno alle 11:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 49% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui 21,1°C alle 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera piacevole. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà completamente, portando a una condizione di cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%.

La sera porterà con sé temperature intorno ai 17°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 69%. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma le condizioni di cielo coperto potrebbero rendere l’atmosfera più umida e fresca. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo indicano un Mercoledì 30 Ottobre caratterizzato da un inizio di giornata sereno e gradevole, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con temperature che si manterranno su valori miti, ma è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.8° perc. +16.2° Assenti 6.3 NO max 6.2 Maestrale 62 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 6 NO max 6 Maestrale 64 % 1023 hPa 8 cielo sereno +21.1° perc. +20.6° Assenti 4.1 N max 6.7 Tramontana 51 % 1023 hPa 11 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 1.8 ENE max 8.3 Grecale 49 % 1022 hPa 14 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° Assenti 2.7 N max 7.9 Tramontana 53 % 1021 hPa 17 poche nuvole +17.8° perc. +17.6° Assenti 5.6 NO max 5.5 Maestrale 74 % 1022 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 3.8 NO max 4.2 Maestrale 67 % 1022 hPa 23 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 3.8 ONO max 4.8 Maestrale 62 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.