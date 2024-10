Meteo San Cataldo, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Cataldo di Venerdì 4 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando intorno ai 23°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente su valori moderati, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili. Si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,8°C, con una temperatura percepita leggermente più alta. La velocità del vento sarà di circa 2,4 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia leggera fino alle ore centrali della giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma si inizieranno a notare i primi segni di schiarita. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,3 km/h. L’umidità si ridurrà gradualmente, scendendo al 60%.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,8°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 15,3 km/h, contribuendo a un clima più fresco e gradevole. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 58%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 17,5°C. Le condizioni di sereno si manterranno fino a notte fonda, con una velocità del vento che si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo di Venerdì 4 Ottobre indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero continuare a mostrare un clima variabile, con possibilità di ulteriori schiarite e temperature in calo. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna del sole e della tranquillità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 25 % 3.5 NO max 6 Maestrale 73 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.12 mm 9.8 NNO max 16 Maestrale 84 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.16 mm 12.9 NNO max 18.4 Maestrale 74 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +23.8° perc. +23.9° 0.19 mm 12.3 N max 15.4 Tramontana 63 % 1010 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.9° prob. 35 % 16.1 N max 20.4 Tramontana 57 % 1010 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° prob. 14 % 15.3 NNO max 21.6 Maestrale 58 % 1010 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 12.4 NO max 17.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 22 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 8 ONO max 10.7 Maestrale 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:33

