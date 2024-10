Meteo San Donato Milanese, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella Domenica di 27 Ottobre, San Donato Milanese si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. La notte inizierà con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. Durante le prime ore del mattino, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da un cielo coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai 14,8°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non si escluderanno brevi rovesci. Con l’arrivo della mattina, la situazione meteorologica non subirà sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 18,1°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 16,9°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori elevati. Le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate previste per le ore serali. La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e piogge persistenti, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, ma le raffiche potrebbero aumentare, rendendo l’atmosfera più fredda e umida.

In conclusione, la situazione meteo di San Donato Milanese per i prossimi giorni prevede un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento a partire da Lunedì. Tuttavia, per Domenica, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento dell’umidità che potrebbe rendere l’aria più pesante. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le previsioni meteo e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 28 % 7.4 ENE max 15.2 Grecale 94 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° prob. 14 % 5.7 NE max 7.8 Grecale 94 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° prob. 14 % 7.2 ENE max 10.2 Grecale 94 % 1022 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 4.1 ENE max 6.9 Grecale 84 % 1024 hPa 12 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 5 % 2.9 S max 4.2 Ostro 79 % 1024 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° prob. 31 % 4.6 SO max 6.1 Libeccio 84 % 1024 hPa 18 pioggia moderata +16.1° perc. +16.3° 1.42 mm 4.6 SO max 6.6 Libeccio 95 % 1025 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.41 mm 7.7 OSO max 14.3 Libeccio 96 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.