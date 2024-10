Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano indicano un Giovedì 10 Ottobre caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con punte che raggiungeranno i 23,9°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un ritorno della pioggia leggera, che potrebbe influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’89%. La temperatura si manterrà intorno ai 20,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 12%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si schiarirà, passando a condizioni di cielo sereno e nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando si registreranno temperature comprese tra 21°C e 22,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che scenderanno fino al 4%. A partire dalle 12:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 23,9°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 22,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno al 2%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 89%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 22,2°C. Si prevede un incremento della probabilità di pioggia, che raggiungerà il 33%. A partire dalle 20:00, si assisterà a pioggia leggera, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,14 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un miglioramento temporaneo durante il pomeriggio di Giovedì, seguito da un ritorno della pioggia in serata. Per i giorni successivi, si prevede un’alternanza di schiarite e annuvolamenti, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo necessario un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° prob. 12 % 12.2 SSE max 16.6 Scirocco 84 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +20.6° prob. 11 % 13 SSE max 17.1 Scirocco 84 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° prob. 11 % 14.6 SSE max 19.7 Scirocco 83 % 1009 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 5 % 15.3 SSE max 18.5 Scirocco 72 % 1010 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 14.7 S max 20.7 Ostro 63 % 1008 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.5° prob. 4 % 15.8 S max 22.1 Ostro 68 % 1007 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° prob. 7 % 15 SSE max 23.3 Scirocco 76 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.3 mm 12.5 SSO max 19.5 Libeccio 82 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.