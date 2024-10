Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, San Giorgio a Cremano si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a 24°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un picco di 24,5°C. La sera vedrà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge moderate e forti, che porteranno a un abbassamento delle temperature fino a 18°C.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 20,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Man mano che si procederà verso il pomeriggio, il clima diventerà più favorevole, con un picco di 24,5°C alle 13:00. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 20,4 km/h.

Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un cambiamento drastico. A partire dalle 18:00, il cielo si coprirà nuovamente, e le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge. Alle 20:00, si registrerà pioggia moderata, con temperature che scenderanno a 20,5°C. Le raffiche di vento aumenteranno, raggiungendo i 40 km/h, e l’umidità salirà fino all’81%. La pioggia continuerà a intensificarsi, con picchi di forte pioggia alle 21:00, portando a un accumulo significativo di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata di transizione, con un inizio relativamente sereno che culminerà in condizioni di maltempo. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori perturbazioni. Gli abitanti dovrebbero prepararsi a un clima variabile e a possibili piogge nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 5.4 SE max 6.6 Scirocco 75 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 5.7 SE max 6.3 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 6.8 ESE max 8.1 Scirocco 72 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 12 SSE max 15.9 Scirocco 57 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° Assenti 18.6 S max 25.8 Ostro 56 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 21.4 SSE max 28.7 Scirocco 62 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +23° prob. 6 % 17.2 SSE max 26.5 Scirocco 64 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.4° perc. +18.4° 5.08 mm 18.4 OSO max 42.3 Libeccio 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

