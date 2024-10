Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, San Giorgio a Cremano si troverà a vivere un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che lasceranno spazio a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno tra i 19,1°C e i 23,4°C, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 16,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà nella serata, con attese di piogge leggere.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 40%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, le temperature diminuiranno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 19°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 23,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e il vento si farà sentire con intensità moderata, fino a 15 km/h. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, grazie al clima mite e alla buona visibilità.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 22°C. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 22:00, si attenderanno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 3%. Le temperature si manterranno sui 21,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. La copertura nuvolosa sarà elevata, attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Domani, giovedì, si attenderanno cieli nuvolosi e temperature simili, mentre venerdì potrebbe portare un ritorno di condizioni più soleggiate. È consigliabile prepararsi a eventuali piogge e mantenere un occhio attento alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 1.4 SSO max 3.2 Libeccio 69 % 1015 hPa 3 poche nuvole +19.4° perc. +19.3° Assenti 2.6 SSE max 3.8 Scirocco 72 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.5° perc. +19.4° Assenti 5.7 SE max 6.8 Scirocco 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.9° Assenti 9.2 S max 11.2 Ostro 61 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.4° perc. +23.2° Assenti 13.4 SSO max 15.9 Libeccio 54 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 12.6 SSO max 14.9 Libeccio 61 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 12 SSE max 15.9 Scirocco 66 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 3 % 14.7 SSE max 20.4 Scirocco 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

