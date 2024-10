Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 48%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno tra i 15,9°C e i 17°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che raggiungerà i 7,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 9%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,1°C. Nonostante il cielo rimanga coperto, non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,8 km/h, con direzione sempre da Est-Nord-Est.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16,2°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, e si prevede un ritorno di piogge leggere, con accumuli di circa 0,11 mm. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 17%, mentre la velocità del vento rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni di cielo nuvoloso, con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la situazione meteorologica complessivamente stabile, ma con qualche rischio di pioggia sporadica. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +16.2° prob. 48 % 5.3 NNE max 7.6 Grecale 98 % 1027 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16.2° prob. 29 % 5.9 NE max 10.2 Grecale 97 % 1027 hPa 6 cielo coperto +15.9° perc. +16.1° prob. 27 % 5.5 NE max 9.1 Grecale 97 % 1027 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +16.8° prob. 3 % 6 ENE max 8.5 Grecale 95 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.27 mm 9.6 ENE max 14.1 Grecale 93 % 1027 hPa 15 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° prob. 45 % 11.8 ENE max 17.5 Grecale 91 % 1026 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.6° prob. 41 % 8.7 NE max 17.1 Grecale 95 % 1026 hPa 21 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.11 mm 8.2 NE max 14.9 Grecale 96 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:11

