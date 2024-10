Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,9°C. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da ovest, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, e i venti saranno leggeri, con velocità di circa 5,9 km/h. Questa condizione di stabilità si protrarrà fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,2°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 14%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto a partire dalle 13:00, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’86%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno sotto i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,4°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e i venti continueranno a essere leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 31 Ottobre a San Giovanni in Persiceto si presenteranno nel complesso favorevoli, con un inizio di giornata sereno e un pomeriggio che vedrà un aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti, rendendo l’autunno particolarmente gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 5.4 OSO max 5.8 Libeccio 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.8° perc. +13.6° Assenti 6.2 OSO max 6.6 Libeccio 88 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 5.9 OSO max 7 Libeccio 86 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.5 NO max 4.2 Maestrale 72 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° Assenti 3.1 NNO max 2.8 Maestrale 65 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 1.1 SE max 2.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 5.2 SSO max 5.1 Libeccio 83 % 1025 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° Assenti 4.8 SO max 4.9 Libeccio 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:01

